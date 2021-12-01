DÜ’de mutluluk sanatı semineri düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) , Mavera Gençlik kulübü tarafından “Mutluluk Sanatı” semineri düzenlendi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda başlayan program, ney eşliğinde şiir dinletisi ile başladı. Seminere konuşmacı olarak Dr. İsmet Kaya katıldı. Kaya, "Hayatın anlamını bulmak, kendini tanımak ve mutluluk bir tercihtir” diye konuştu. Programda Dr. Zakir Elçicek, Ahmed Paşa, Sezai Karakoç ve Ahmed Arif’in şiirlerini seslendirdi.

Seminer, Dr. İsmet Kaya’nın ney dinletisiyle son buldu.