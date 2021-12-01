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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÜ’de mutluluk sanatı semineri düzenlendi
Dicle Üniversitesi (DÜ) , Mavera Gençlik kulübü tarafından “Mutluluk Sanatı” semineri düzenlendi.
DİYARBAKIR 01.12.2021, 17:45
Dicle Üniversitesi (DÜ) , Mavera Gençlik kulübü tarafından “Mutluluk Sanatı” semineri düzenlendi.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda başlayan program, ney eşliğinde şiir dinletisi ile başladı. Seminere konuşmacı olarak Dr. İsmet Kaya katıldı. Kaya, "Hayatın anlamını bulmak, kendini tanımak ve mutluluk bir tercihtir” diye konuştu. Programda Dr. Zakir Elçicek, Ahmed Paşa, Sezai Karakoç ve Ahmed Arif’in şiirlerini seslendirdi.
Seminer, Dr. İsmet Kaya’nın ney dinletisiyle son buldu.