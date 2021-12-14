DÜ’de kariyer planlaması paneli

Dicle Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi ile Kariyer Merkezi tarafından “Mühendislik Fakültesi Kariyer Planlaması ve İş Hayatına Hazırlık Paneli” düzenlendi.

Dilce Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen panele, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Işık Yeşim Erdamar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Diyarbakır Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, mühendis adaylarının mezun olmadan önce stajlar ile deneyim kazanması, teknik gezilere öğrenciler ile birlikte gidilmesi, kariyer haftalarının periyodik olarak düzenlenerek sanayi ihtiyaçlarının akademisyenlere, öğrencilere aktarılması ile birlikte CV hazırlama ve mülakat konularında üniversitemizde öğrenciler için bir programın planlanması yapıldı.

Panel sonrası öğrenciler iş adamları ile fuaye alanında bir araya geldi.