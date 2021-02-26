DÜ’de İHA1 eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) tarafından gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA1) ticari pilot eğitimine katılan ve başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

DÜSEM binasında gerçekleşen törene Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, DÜSEM Müdürü Dr. öğretim üyesi Fatih Selim Erdamar, Havacılık Yüksekokulu öğretim üyesi M. Kadri Akyüz ve Sivil Havacılık Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler katıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Dicle Üniversitesi, İHA 1 eğitimini ilk defa verdi. Şehre ve bölgeye de ticari pilot lisans eğitimi vermek yetkisine sahip olan üniversite, 36 saat süren eğitimlerin sonunda kursiyerlere İHA kullanma ehliyeti de veriyor.

Sertifika töreninde konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Karakoç, Dicle Üniversite olarak ilk defa İHA eğitimi verilmesine öncülük ediyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, Atatürk’ün istikbali neden göklerde işaret ettiği konularına vurgu yaptı. Rektör Karakoç, “İHA ya da günümüzdeki genel adıyla dronelar gelecekte günlük yaşamın bir parçası haline gelecek. Bu dönem 11 kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kendilerini kutluyorum, ticari pilot sertifikaları hayırlı olsun” dedi.

Eğitmenlerinde katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde İHA1 eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İHA1 kategorisindeki ticari pilot sertifikası ile 25 kilograma kadar İHA’lar kullanılabiliyor.