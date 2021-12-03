DÜ’de ‘Hukukta çocuk hakları ve hukuk alanında kariyer fırsatları’ konferansı

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında ’Hukukta Çocuk Hakları ve Hukuk Alanında Kariyer Fırsatları’ konulu konferans düzenledi. Konferansa ilköğretim öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve eşi Ayşe Azarkan, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Ergün, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğretim Görevlisi Sultan Tekin Taşır ile Öğretim Görevlisi Ahmet Taşır tarafından ‘Hukukta Çocuk Hakları ve Hukuk Alanında Kariyer Fırsatları’ konulu bir sunum yapıldı. Taşır, konuşmasında ‘Hukukta Çocuk Kavramı, Çocuk Hakları, Ceza Hukuku Bakımından Çocuklara Özgü Kurallar ve Çocukların Ceza Ehliyeti’ hakkında bilgiler verdi. Taşır, gelecekte avukat, hakim ve savcı olmak isteyen çocukların yapması gereken çalışmalar, dikkat etmeleri gereken noktalar, avukat, hakim ve savcının hukuk sistemindeki görevleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan sunumları ilgiyle takip eden öğrenciler çocuk haklarına ilişkin görüş ve düşüncelerini açıklamasıyla konferans son buldu.