DÜ’de Emzirme Haftası etkinlikleri
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE EMZİRME HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANNE SÜTÜ VE EMZİRMENİN ÖNEMİ HAKKINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA YENİDOĞAN VE KADIN DOĞUM KLİNİKLERİ ZİYARET EDİLDİ.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yenidoğan ve kadın doğum klinikleri ziyaret edildi.
DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve beraberindekiler, Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında yenidoğan ve kadın doğum kliniklerini ziyaret etti. Burada konuşan Başhekim Akdağ, anne ve bebek dostu hastane olarak kliniklerinde anne ve gebelere anne sütünün önemini anlatarak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Akdağ, "Unutulmamalıdır ki anne sütü yeni doğan bebek için en iyi, en doğal besindir. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel yönden pek çok faydası vardır. Her zaman taze ve mikropsuzdur, daima hazırdır, bedavadır, özel harcama gerektirmez. Bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar, sindirimi kolaydır. İlk ağız sütü bebeği hastalıklardan korur ilk aşısıdır. İlk 6 ay sadece anne sütüyle emzirmeye devam edilmelidir" dedi.
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