DÜ’de ‘Diyabet ve engellilik’ paneli yapıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ’Diyabet ve Engellilik’ paneli düzenlendi.

DÜ Uygulama ve Araştırma Merkezide düzenlenen panele DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Reyhan Gül Güven, “Aslında amaç farkındalık oluşturmak. Dünya genelinde engelliler sorunlarına Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çözüm üretiyoruz. Şehrimizdeki engelli bireylere de hizmet ediyoruz. Paydaşlarımız ve öğrencilerimizin de katkıları var. Amacımız kampüsümüzü engelsiz hale getirmektir” dedi.

Dicle Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu ise, “Diyabet engelleri oluşturan bir kavramdır. Dünyada her gün bu sayı artmaktadır. Ülkemizde her yedi kişiden biri şeker hastası, bu oran her geçen gün artıyor ve diyabet diğer hastalıklara da davetiye çıkarıyor” diye konuştu.

Panelde Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Gülistan Çiçek, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi öğrencisi Kadir Tek ve Dicle Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencisi Onur Torgut hayat hikayelerini ve başarılarını paylaştı.

Panel, bağlama ve keman dinletisi ile son buldu.