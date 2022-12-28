DÜ’de 2022 yılının son resim sergisi gerçekleşti

Dicle Üniversitesinde 2022 yılının son resim sergisi düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galerisinde ’Bişnev’ adlı resim sergisi gerçekleşti. Resim sergisi açılışında Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, okudukları kitapların hikayelerini tuvale yansıtan öğrencilere, "Hayat bir roman başı belli, sonu belli değil ama yaptığınız çıkarımlar ile onu siz güzelleştireceksiniz" dedi.

Küratör İsmet Kaya ise, "Birbirinden değerli 28 kişi tanıdım. Bir dönem boyunca birlikte eşsiz kitaplar okuduk. İnsanların yüreğine dokunduğunuz zaman ortaya çıkan eserleri gördüğünüzde hayret ediyorsunuz. Ben buna hayret etmedim. Çünkü bu toprağın çocuklarının her birinin yüreğinde böyle eserler saklı. Bizim işimiz sadece dokunmaktır" ifadelerine yer verdi.

Resim sergisi 1 Ocak 2023 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.