DÜ ve eğitimciler birliği sendikası arasında iş birliği protokolü

Diyarbakır Eğitimciler Birliği Sendikası ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır Eğitimciler Birliği Sendikası üyelerine, Dicle Üniversitesi tarafından verilecek ‘Yüksek Lisans Eğitiminin Kapsam ve Koşullarının Belirlenmesi’ protokolü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Diyarbakır Eğitimciler Birliği Sendikası Başkanı Ramazan Tekdemir arasında imzalandı. Bu protokolün amacının 2023 vizyonu çerçevesinde sendika üyelerinin bilgi ve becerilerini artırma, çalışmalarda kullanabilecekleri bilimsel yöntemleri öğrenmelerini sağlama, uluslararası standartları yakalamak suretiyle üretimde verimliliği ve kaliteyi artırma, sendika üyelerinin motivasyonlarını olumlu yönde teşvik etme, kariyerlerini geliştirmeye yönelik olarak üniversitenin enstitüleri bünyesinde bulunan yüksek lisans yararlanması konusunda yapılacak iş birliğinin şartlarını ve kapsamını düzenleme olduğu açıklandı.