DÜ ve DTSO arasında 5 yıllık işbirliği protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DÜ Kariyer Merkezi ile DTSO Diyarbakır Sanayi Mektebi arasında 5 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokole, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Selim Erdamar, DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, DTSO Eğitim Koordinatörü Murat Birkan, Kariyer Merkezi İş ve Meslek Danışmanlarından Uğur Kaval ve Abdullatif Tuncay katıldı.

Amaçlanan işbirliğinin Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde lisans ve ön lisans öğrencilerinin, mezunlarının, farklı hedef gruplarına yönelik eğitim programlarını ortak bir şekilde planlamak ve düzenlemek olduğu belirtildi. Açıklamada, ’Kentin ihtiyaçları, gelişebilecek ihtiyaçlar, teknolojik gelişmeler gibi göz önünde bulundurularak eğitim önerileri geliştirmek. Belirlenen eğitim programları için ortak eğitmen havuzları oluşturmak. Eğitim programlarının ortak duyurusunu ve organizasyonunu sağlamak. Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğinde kariyer fuarlarının düzenlenmesine destek olmak. Eğitim konuları, tarihleri, süresi, eğitmen, pratik eğitim programları, belirlenmesi için üniversitenin görevlendireceği bir ekip ile işbirliği içinde çalışmak, Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde üniversite ile işbirliği içinde çalışacak bir ekip oluşturmak. Merkez bünyesinde sunulacak eğitimler için üniversite işbirliğinde eğitmen havuzu oluşturmak. Protokol, Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan Kariyer Merkezi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yer alan Diyarbakır Sanayi Mektebi arasında düzenlenecek eğitim programlarının yaygınlaştırılması, üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılacağı fuar ve organizasyonların nitelik ve niceliğini artırmak üzere işbirliğini kapsamakta. Sanayi Mektebi bünyesinde düzenlenecek olan girişimcilik eğitimleri, tekno girişim desteği, sosyal girişimcilik, e-ticaret, dış ticaret, finansal okuryazarlık gibi yerelin ihtiyaç duyduğu eğitim programları ile animasyon, photoshop, autocad, solidworks, 3D max farklı tasarım ve yazılım programlarında ve birçok alanda öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artıran eğitimler verilmekte olup, eğitimlerin üniversite öğrencilerine duyurulması, üniversite öğrencileri ve mezunlarının eğitimlerden yararlanması için işbirliği sağlanacaktır’’ denildi.