DÜ öğrencileri milletin evi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde

Dicle Üniversitesini (DÜ) temsilen farklı fakülte ve bölümlerden toplam 25 öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen söyleşiye katılan öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ile söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binası, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Çankaya Müze Köşk’ü gezdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrencileri, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız’ın uğurladığı ifade edildi.