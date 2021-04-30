DÜ ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Dicle Üniversitesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Bilgi, Kültür ve Sanat Evi Projesini hayata geçirmek amacıyla Sur ilçesinde uygun mekan tahsis edildi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürü Metin evsen arasında protokol imzalandı. Bilgi, Kültür ve Sanat Evi Projesi kapsamında yükseköğretim, ortaöğretim ve hazırlık öğrencilerine kütüphaneye gitme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen, geleneksel kütüphanecilik anlayışının dışında, bilgisayar, internet ve kitapların bir arada olduğu, okul derslerine takviye kursları ile çocukların eğitimini destekleyen, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan, Bilgi ve Teknoloji Merkezi kurulacak. Bilgi Evi kapsamında derslikler oluşturulacak ve bu derslikler en fazla 15 öğrencinin aynı anda eğitim görebileceği şekilde, ışık alan fiziki standartlarda kurulacak.

Alanında uzman eğitimciler ile dil kursları İngilizce, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi, İslam sanatları kursları hüsn-i hat, tezhip, ebru , resim kursları ahşap boyama, karakalem, yağlı boya uygulanmaya başlanacak ve ayrı ayrı programlar oluşturulacak.