DÜ depremde etkilenen çocuklar için seferber oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) akademisyenleri ve öğrencileri depremden etkilenen çocuklarla buluştu.

Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), Dicle Çocuk Üniversitesi ve Sur Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Dicle Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Pelin Karatay Göğül, Öğretim Görevlisi Esra Kuz, Öğretim Görevlisi Mehtap Efe, Tiyatro ve Drama Hocası Murat Fidan ve Dicle Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksinde kalan çocukları ziyaret etti. Drama atölyesinin yapıldığı ve geleneksel sokak oyunlarının oynandığı günde hocalar ve öğrenciler salondaki çocukları sevindirdi. Kukla gösterisinin de olduğu etkinliklerin sonunda çocuklara içinde parmak kuklaların olduğu hediyeler takdim edildi.