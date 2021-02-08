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DTSO’nun ’Amida Konserlerine’ yoğun ilgi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) tarihi ve kültürel mekanlarda düzenlediği ’Geçmişin Sesi Amida Konserleri’ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DİYARBAKIR 08.02.2021, 11:23
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DTSO’nun ’Amida Konserlerine’ yoğun ilgi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) tarihi ve kültürel mekanlarda düzenlediği ’Geçmişin Sesi Amida Konserleri’ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DTSO tarihi ezgileri, tarihi mekanların ruhu ile birleştirerek müzikseverlerle buluşturduğu dijital konserler, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 10 tarihi mekanda 10 konser düzenleyeceklerini açıklayan DTSO şimdiye kadar Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi, Eğil ve Sur’da konserleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi mekanlarda farklı dillerdeki ezgilerin seslendirildiği konserlerde geçmişten günümüze kadar uzanan zengin müzik kültürüne yer verildi. DTSO bu projeyle pandemide eve kapanan vatandaşlara hem eşsiz müzik dinletisi hem de görsel bir şölen sunması büyük bir takdir kazandı.

Hasuni Mağaralarında santur, keman ve def ile dengbejlik geleneğinden günümüze kadar gelen ezgilerin seslendirildiği ilk konserde vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerin ardından DTSO hiç vakit kaybetmeden ikinci konseri Zerzevan Kalesinde gerçekleştirdi. Mikail Aslan’nın seslendirdiği Zazaki ve Kurmanci ezgiler ile Zerzevan Kalesinin eşsiz görüntüleriyle izleyen vatandaşlar DTSO’yu tebrik etti. İnanç ve Kültür değerleriyle bilinen Eğil’de düzenlenen üçüncü konserde Kürtçenin Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerinde bu coğrafyadan çıkan ezgilere yer verildi. Sur ilçesinde 16’ncı yüzyılda inşa edilen Dera Mor Petyun Katolik Ermeni Kilisesinde düzenlenen dördüncü konserde ise Kürtçenin Kurmanci, Dimilki, Sorani ve Hewrami lehçeleri ile birlikte Ermenice ve Türkçe, ezgiler ve klamlar seslendirildi.

DTSO’nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan dijital konserleri milyonlarca kişi izlerken, odanın sosyal medya hesaplarına vatandaşlar tebrik mesajı gönderdi.
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