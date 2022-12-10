DTSO’dan İzmir’de işbirliği adımları

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İzmir’in Bergama ve Torbalı ilçeleri Ticaret Odaları ile işbirliği protokolleri imzalayarak batıdaki odalarla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin adımlarını attı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ve Meclis üyeleri Bergama Ticaret Odasını ziyaret etti. DTSO Heyetini Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Polat ve Meclis üyeleri karşıladı. BERTO Meclis üyeleri ile DTSO Meclis üyeleri karşılıklı kendilerini tanıttı. Ardından Bergama ilçesinin tanıtım filmi izlendi. Daha sonra BERTO Başkanı Lütfi Polat, ilçedeki üretim alanlarına ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bir konuşma yaptı.

Kaya, konuşmasında Diyarbakır’a yönelik olarak oluşturulan olumsuz algıların kırılmasında batıdaki odalarla yapılan işbirliği ve kardeşlik protokollerinin önemine değindi. Diyarbakır’ın tarımsal kalkınmasında Silvan ve Kral Kızı baraj projelerinin tamamlanması ve sulama kanallarının faaliyete geçmesinin belirleyici etkisine değinen Kaya, Silvan ve Kral Kızı barajlarının sulama kanallarının faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin pamuk ihtiyacının Diyarbakır’dan karşılanacağını ve pamukta dışa bağımlılığın son bulacağını söyledi.

Türkiye’nin Güney komşuları ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değinen Kaya, Batıdaki yatırımcıların bakir olan ticari alanlara ulaşmasında DTSO’nun köprü görevi görebileceğine değinerek, işbirliği protokollerinin arttırılmasının hem Diyarbakır ve bölgeye yönelik olumsuz algıların kırılmasında rol oynayabileceğini hem de batıdaki yatırımcıların yeni pazar alanlarına erişim sağlayabileceğini ifade etti.

DTSO Heyeti Bergama’dan sonra Torbalı Ticaret Odasını ziyaret etti. DTSO heyetin ilçede Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Bekir Söyler ve Meclis üyeleri karşıladı.

DTSO ile Torbalı Ticaret Odası arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Kaya, Diyarbakır İş Konseyi deneyimine değindi. Diyarbakır’daki sulu tarım alanlarının arttırılması bakımından Silvan ve Kral Kızı barajlarının sulama kanallarının faaliyete geçecek olmasının yaratacağı etkiye işaret eden Kaya, pamukta ithalatın son bulacağına vurgu yaptı.