DTSO’da ‘Türkiye ekonomisi ve iş fırsatları’ sunumu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’u konuk etti.

DTSO, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’u konuk etti. Yurdakul’un Türkiye Ekonomisi ve İş Fırsatları” konulu bilgilendirme sunumuna DTSO meclisi, yönetim kurulu, kadın meclisi, yüksek istişare ve iş konseyi üyeleri katıldı. Yurdakul, DTSO konferans salonunda yaptığı sunumda “GSMH ve Gayrisafi Sabit Sermaye (GSS) Oluşumu, tasarruflar ve borçlanma, bankacılık sektörü, toplam dış denge, ihracat ve ithalat, uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) reel faiz, TCMB rezervleri ve demokrasi kalitesi, enflasyon, kurlar, dış ticaret, güven endeksleri ve iç talep, bütçe gelir-giderleri ve değişim, yaşam maliyetleri, vergiler, ücretler ve verimlilik, bölgeselleşme ve küreselleşme varlık ve göstergeleri, toplum, nüfus, girişimcilik ile iş kültürü, sektörel ve tematik iş fırsatları” konularında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Yurdakul, dünyada ve Türkiye’de ekonomik alanda yaşanan değişim ve dönüşümlerin yanı sıra, dış ticaret ve girişimciliğin geliştirilmesi konularında da oldukça önemli ve ön açıcı bilgiler veren Yurdakul, gerek dış ticaret, gerekse de üretim potansiyelinin artırılması için kamunun kolaylaştırıcı rollerini iyi oynaması gerektiğini belirtti.

Konferans, katılımcılardan gelen soru ve yorumların ardından Hakan Yurdakul’un cevapları ile sona erdi.