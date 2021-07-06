DTSO’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve TOBB Uyum işbirliğiyle Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

DTSO toplantı salonunda yapılan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi lansman toplantısına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis Üyeleri, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Zuhal Işık ve Arabulucular katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, Türkiye’de başlatılan Arabuluculuk sistemini iş camiası olarak oldukça önemsediklerini söyledi.

Sorun en kısa sürede bir araya gelinerek çözülüyor. DTSO Başkanı Kaya, “Topraklarımızda bu sistem doğal olarak zaten var. Bazen yaşlı akil insanlarla, bazen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, bazen de ailenin büyüğüyle arabuluculukla sorunları çözmeye geleneksel hale getirmiş bir toplumuz. Arabuluculuk sisteminin yasayla birlikte oluşması özellikle işin uzmanların devreye girmesiyle sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlayacaktır. İş camiasında yaşanan hukuksal sorunların sadece işveren ve işçi arasında değil, aynı zamanda şirketlerin yapıları arasında, hisse paylaşımı arasında olsun yaşanan tüm sorunlar yıllar boyu sürdüğünü biliyoruz. Bu sistemin en önemli kazancı her iki taraf içinde zamandır. Sorun en kısa sürede bir araya gelinerek çözülüyor. DTSO bünyesinde açılacak olan Arabuluculuk Merkezi çevre illere de hizmet verecek. Merkeze odamız bünyesinde bir alan oluşturuyoruz. Bu kapsamda Arabuluculuk Merkezi’nin kurulmasına destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Diyarbakır Barosuna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Zuhal Işık ise, Diyarbakır Barosu olarak DTSO ve TOBB’la birlikte güzel işler yapacaklarını belirterek, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Diyarbakır’a hayırlı olmasını diledi. Daha sonra konuşan, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Yüksel, TOBB Uyum’un ticari uyuşmazlıklarda, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, şirket içi uyuşmazlıklarda profesyonel arabulucular ile birlikte hizmet vereceklerini dile getirdi. Yüksel, arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin faaliyet süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulunarak, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Diyarbakır’a hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.