DTSO’da değerlendirme toplantısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binasında yapılan mart ayı olağan meclis toplantısında, Silvan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ve DTSO’nun kurucu ortak olarak çalışmalarda yer almasına karar verildi.

DTSO mart ayı olağan meclis toplantısını yeni hizmet binasında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, yeni hizmet binası ile ilgili bilgilendirmede bulunarak kente ve üyelere hayırlı olmasını diledi. Meclis Toplantısının gündem maddeleri arasında yer alan Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Birtane, son 10 yılda kentte 2 yeni OSB kurulduğunu, mevcut organize sanayi bölgesi alanı genişletildiği ve kentin gelişen, yükselen üretim alanlarında yatırımların geliştirilmesi için Silvan’da OSB’nin kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Yeni OSB kuruluşu için kentin tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan Silvan ilçesini tercih edildiğini belirten Birtane, “Diyarbakır merkezde organize sanayi bölgesi yatırımlarında belirli bir aşamaya geldik. Bundan 10 yıl önce yaşadığımız yatırımcıya yer gösterme sorununu artık bugün yaşamıyoruz. Ayrıca organize sanayi bölgeleri bünyesinde farklı üretim alanlarına, ihtisas alanlarına ve kümeleşme yaklaşımına göre yatırım alanlarını planlıyoruz. Yerelde kurumlarımız ile birlikte kentin gelişme alanlarında, kırsal bölgelerde de farklı ihtisas alanlarında üretim alanları geliştirmek için çalışma yapıyoruz. Silvan ilçesi Diyarbakır’ın en büyük 3 ilçesinden biri ve komşu illere de yakın bir konuma sahiptir. Çevresinden göç alıyor ve merkeze göç veriyor. Ulaşım altyapısı, kent merkezine yakın mesafede olması, tarım, turizm gibi farklı alanlardaki gelişme potansiyeli ile öne çıkan bir ilçe. Tarıma elverişsiz arazide kurulacak Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB birlikte istihdam, yerel düzeyde üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Daha sonra toplantıda konuşan DTSO Kadın Meclisi yeni dönem sözcüsü Nevin İl, kadın meclisinin faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. İl, yeni dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili DTSO Meclisi ve Meslek Komite üyelerinden destek talebinde bulundu.