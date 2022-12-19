DTSO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2022-2026 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 5174 sayılı TOBB Kanunu 84’üncü maddesinin, maksimum oda yönetim kurulu sayısının iki katı sayıda olan odaların, yüksek istişare kurulu üyelerinin belirlenmesini zorunlu kıldığını hatırlattı. DTSO Yönetim Kurulu’nun 11 kişiden oluşmakta olduğunu belirten Kaya, “Dolayısıyla 22 kişilik Yüksek İstişare Kurulu üyemizi belirleyerek bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini ortak akılla geleceğe taşımak anlamında oluşturmuş olduğumuz Yüksek İstişare Kurulu’muz geçen 4 yıllık süreçte pandemiye rağmen önemli fikirler, projeler üreterek bizlere çok büyük katkılar sundu. Bu dönemde de yine ortak akılla kentimizi bütün bileşenlerimizle birlikte yönetmeyi, birlikte projeler üretmeyi hedeflemiş bulunuyoruz” dedi.

"Yüksek İstişare Kurulu’muz bazen bizim fark edemediğimiz sorunlar konusunda yol gösterici öneriler getirebilmektedir"

DTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun işleyişi hakkında da bilgi veren Kaya, “Bu kurulda dile getirilen görüşler ve öneriler Yönetim Kurulu’muz için yol gösterici niteliktedir. Yüksek İstişare Kurulu’nda ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına ilişkin ortak akıllan hareket edip, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik öneriler, fikirler geliştireceğiz. Yüksek İstişare Kurulu’muz bazen bizim göremediğimiz veya fark edemediğimiz sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Yönetim Kurulu’muza yol gösterici, ön açıcı öneriler getirebilmektedir. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de bu kurulun Oda’mızın faaliyetleri konusunda bizlere iyi bir rehber olacağına inanıyorum. Yenilenen Yüksek İstişare Kurulu’muzun odamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Pandemi dönemine denk gelmesine rağmen çok iyi bir dönem geçirdik"

Daha sonra konuşan DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Azizoğlu, ilk defa geçen dönem Yüksek İstişare Kurulu’nun oluşturulduğuna dikkat çekerek, “Pandemi dönemine denk gelmesine rağmen çok iyi bir dönem geçirdik. Ticaret ve Sanayi Oda’mız önceki dönem Yüksek İstişare Kurulu’muzun görüş ve önerilerini aldı; planlamalar yaparak projelerini gerçekleştirdi” şeklinde konuştu. Azizoğlu, "Bu dönemde de yine birlikte çalışarak daha çok projeler üretip, Oda’mızın çalışmalarına katkı sunmaya çalışacağız. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Bu kent ve bu coğrafyanın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışacağız"

DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Burç Baysal ise Diyarbakır’ın ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin kurul olarak DTSO’ya önerilerde bulunacaklarını ifade ederek, “Beraber istişarelerde bulunarak önümüzdeki dönemde ilimizin ve ülkemizin ekonomik durumuna ilişkin projeler, fikirler üretip Oda’mız yönetimi ile paylaşacağız. Odamız Yönetim Kurulu 2018 yılından itibaren her alanda bu kentin gelişimine öncülük ediyor. Geçtiğimiz hafta Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilimizin tarihsel ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini çok iyi bir şekilde tanıtıldığına hep birlikte tanıklık ettik. Benzeri daha birçok alanda bütün kent bileşenlerini bir arada tutmayı başara bilen bir Oda’mızı birlikte daha güçlü kılmak, bu kent ve bu coğrafyanın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışacağız. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra YİK üyeleri söz alıp, geçen dört yıllık süreçte DTSO’nun ve YİK üyelerinin iş birliği içerisinde yapmış oldukları çalışmaların kente kattığı heyecanı, dayanışma ruhunun kendilerince de oldukça takdirle karşılandığını ve bu tür çalışmaların önemli olduğunu belirterek; bu dönemde de kurul üyesi olarak çok daha aktif görevler üstlenilmesi ve çok daha sık bir araya gelinerek dayanışma ruhunun güçlendirilerek devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

2022-2026 Dönemi DTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Ahmet Karavil, Ahmet Keskin, Ali Bedir, Burç Baysal, Bülent Oğuz, Filiz Ekingen, İbrahim Sevgi, İhsan Uğurlu, Kadri Kurt, Erkan Azizoğlu, Namet Anık, M. Siraç Ensarioğlu, Mehmet Vural, Nesih Aktepe, Nurettin Üçdağ, Ömer Güler, Rauf Çiçek, Recep Noyat, Reşit Cantürk, Sait Dağkıran, Sevim Vural.