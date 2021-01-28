DTSO ve Diyarbakır OSB’den ortak yönetim kurulu toplantısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetim kurulu üyeleri ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu üyeleri, ortak yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi.

OSB konferans salonunda düzenlenen ortak toplantıda, Diyarbakır sanayisi için önemli gündem maddeleri masaya yatırılarak, değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Diyarbakır OSB’de yapılan arıtma tesisi, TKDK proje destekleri ve DTSO Erbil temsilciliği konuları görüşüldü. Toplantıda, OSB’de yapılan arıtma tesisinin son durumu değerlendirilerek, arıtma tesisinin 2021 yılında tam faal hale gelmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve arıtma tesisinin OSB ve Diyarbakır’a kazandırılmasının sağlanacağı belirtildi.

OSB yatırımları kapsamında yapılacak bütün TKDK projelerinin kabulü noktasında DTSO ve OSB işbirliğinde gerekli girişimlerin yapılması ve bu konuda gerekli faaliyetlerin yürütüleceği kaydedilerek, konuya ilişkin yatırımcıları bilgilendirme çalışmalarının başlatılacağı ifade edildi.

2021 yılında kurulacak DTSO Erbil temsilciliğinde, OSB yönetimi ile ortak çalışmalar yürütülmesine, Diyarbakır’a ihracat yapan ve ihracat potansiyeli bulunan üyelere Erbil temsilciliği ile gerekli desteğin sunularak, kent ekonomisi ve ihracatına katkı sunulması kararı alındı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda OSB 5. etap çalışmaları için de fikir alışverişinde bulunularak, kentin yatırım alt yapısının gecikme olmaksızın planlanması konusunda fikir birliği sağlandı.

TSO ve OSB ortak yönetim kurulu toplantısına, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, OSB Başkanı Mustafa Fidan, OSB yönetim kurulu üyesi Fadıl Oğurlu, OSB-OSBÜK yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Özdoğan, OSB yönetim kurulu üyesi Gülşen Duran, TSO saymanı Nesih Aktepe, TSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, TSO yönetim kurulu üyeleri Nevin İl, Abdurrahman Aslan ve Remzi Öcal, TSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, OSB Müdürü Mehmet Özel, OSB proje uzmanı Önder Atlı katıldı.