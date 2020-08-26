DTSO, ticaret sicili belgelerini üyelerine elektronik ortamda vermeye başladı
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) ÜYE FİRMALARI, TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ, MERKEZ NAKLİ BELGESİ, ŞUBE AÇILIŞ BELGESİ, İFLAS VE KONKORDATO BELGELERİNİ DTSO HİZMET BİNASINA GELMEDEN ELEKTRONİK ORTAMDAN ALABİLECEK.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üye firmaları, ticaret sicil tasdiknamesi, merkez nakli belgesi, şube açılış belgesi, iflas ve konkordato belgelerini DTSO hizmet binasına gelmeden elektronik ortamdan alabilecek.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde ticaretin devamlılığını sağlamak için üyelerin DTSO binasına gelmeden hizmet almalarını sağlamak ve işlerini hızlandırmak üzere internet üzerinden verdikleri belge sayısını artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Kaya, “Dijitalleşmenin önemini korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde daha iyi anladık. Elektronik ortama taşıdığımız iş ve işlemlerimiz sayesinde salgından daha az etkileniyoruz. Pandemi karşısında dijital hizmetlerimiz ile sosyal mesafeyi koruyoruz. Üyelerimizin zaman kaybını önleyerek iş ve işlemlerini hızlı yapmalarını sağlamaya yönelik dijitalleşme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.
Başvuru yaptığı e-belgelerin harç tutarlarını elektronik ortamda kredi kartıyla ödeyen ve ödeme bilgisi Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürlüğüne ulaşan DTSO üyeleri, güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanan belgeleri DTSO’ya gelmelerine ihtiyaç kalmadan internet üzerinden indirerek kullanabiliyor.
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