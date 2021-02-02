DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı vatandaşları uyardı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu denetiminden uzak yapılan fuarlara ilişkin vatandaşları uyardı.

DTSO Başkanı Kaya, bölgenin en önemli kentlerinden biri olarak kurulduğu ilk günden itibaren bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Diyarbakır’ın kendi üretim, tanıtım ve pazarlama ağını planlayıp uygulayabilecek kapasite ve bilince sahip bir kent olduğunu söyledi. Başkan Kaya, “Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kentimizin bu köklü geçmişini yarınlara taşımak için son 20 yılda düzenlediği bölgesel fuarlarla kentin ve bölgenin tanıtımına ve gelişimine destek sunmaya devam etmektedir. Sektörel birçok fuarların yanı sıra gastronomi alanında yapılan ve yapılacak olan fuarlarımız ile hem kentimizin turizm sektörüne destek verilmekte, hem de daha sağlıklı koşullarda halkın yöresel ürünlere erişimleri sağlanmaktadır. Kamu ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yapmakta olduğumuz fuarlarımız her türlü denetime tabi olup, başta halk sağlığı olmak üzere yerel ve bölgesel kalkınmayı esas almaktadır. Odamızın yapmakta olduğu bütün bu planlı ve kontrollü çalışmaların aksine kent merkezi veya ilçelerimizde kamu denetiminden uzak, fuar adı altında kimi zaman çadırlarda, kimi zaman kamyon kasalarında veya sokak başlarında yöresel ürünler adıyla satışların yapıldığına tanık olmaktayız. Genellikle bir hayır kurumunun adını kullanarak yapılan bu türden organizasyonların kentimiz ekonomisine bir katkısı olmayacağı gibi yerel esnaflarımızın ticaretini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle Pandemi döneminde yapılan ve yapılmak istenen bu tür etkinliklerin halkımızı çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya getireceği kaygısını taşımaktayız. Gerek kent merkezinde, gerekse de ilçelerimizde yapılan ve yapılmak istenen kontrolsüz fuar, sergi, panayır ve diğer organizasyonların kente yarardan çok zarar getireceğini belirtmek isteriz. Bu gibi organizasyonlarla halka arz edilen yöresel ürünlerin menşesi belli olmadığı gibi, tarihi geçmiş gıda ve diğer ürünlerin satışının yapıldığı, hatta geçmişte zehirlenme vakalarının yaşandığı bilinmektedir. Yukarıda gerekçelerini açıkça belirtmiş olduğumuz nedenlerle, denetimden uzak ve halk sağlığını tehdit eden bu tür organizasyonların engellenmesi konusunda tüm ilgili kurum ve kuruluşlarını göreve, tüm halkımızı da bu gibi yerlerden uzak durmaya, alış veriş yapmamaya davet ediyoruz” dedi.