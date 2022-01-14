DTSO, Ergani’de temsilcilik açtı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Ergani’deki Ticaret Sicil Müdürlüğü Temsilciliği’nin açılışını yaptı.

Üyelerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyen DTSO, Ergani ilçesinde bulunan üyelerinin il merkezine gelmeden işlemlerini temsilcilik bünyesinde kurulan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yapmasına olanak sağladı. Ergani Ticaret Sicil Müdürlüğü Temsilciliği’nin açılışına Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve meclis üyeleri katıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, aynı zamanda 300 kişilik bir çağrı merkezi kurup gençlere istihdam hakkının oluşması için en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise, Ergani’de KOSGEB temsilcilikleri, kayıt dışı kalmış esnafa hangi hizmetleri alacakları hususunda temsilciliğin rehberlik edeceğini söyleyerek, iş camiası için hayırlara vesile olmasını diledi. Kaya, ’’STK ve kamu kuruluşlarının tek varlığı halka hizmet olup, maddi ve sosyal açıdan bu birlikteliği devam ettireceğiz” dedi.