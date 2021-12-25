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DTSO, Elazığ ve Malatya TSO ile işbirliği protokolü imzaladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği protokolü imzalayarak, komşu iller arasında sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

DİYARBAKIR 25.12.2021, 16:06
DTSO, Elazığ ve Malatya TSO ile işbirliği protokolü imzaladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği protokolü imzalayarak, komşu iller arasında sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Elazığ TSO’yu ziyaret ederek, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ile bir araya geldi. Protokol İmza töreninde konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya; Diyarbakır ekonomisinin nitelikli dönüşümü için birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini, kalkınma hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Kaya, "Yatırım ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek amacıyla daha önce Antalya, Bursa, Ordu, Rize TSO ve Antalya Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladıklarını, komşu iki ili Elazığ ve Malatya TSO ile de işbirliği protokolü imzalıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Özellikle deprem sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ve koordinasyon ile Türkiye’nin dört bir yanından kurumların bu kente akın etmelerini sağladılar. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Bugün bir kez daha Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik" dedi.

“Diyarbakır ve Malatya TSO’ları olarak coğrafi işaret alan ve başvuruda bulunan en büyük odalarız"

Malatya TSO ile var olan sıkı birlikteliği kardeş oda protokolü ile resmiyete dökeceklerini ifade eden Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan başkanımız Doğu ve Güneydoğu illerinin oda ve borsalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki temsiliyetini yapıyor. Yani bizleri orada temsil ediyor. Bizler hazırladığımız dosyaları ve iletmemiz gereken konuları TOBB Başkanımızdan önce Oğuzhan başkanımız ile istişare ediyoruz. Yaklaşık dört yıldır sadece bizim değil bölgemizdeki tüm odaların Ankara’daki temsilini en iyi şekilde yapan bir arkadaşımız. Eğer bugün bölgedeki oda ve borsalar hızla kendilerini geliştiriyorsa, ortak deklarasyonlar yayınlıyorlarsa bunun en büyük sebeplerinden biri de Malatya TSO başkanımızın gayretidir. Bugün imzalayacağımız kardeşlik protokolünün önericisi de mimarı da kendisidir. Malatya gastronomisi çok güçlü bir mutfak. Bunu yakından biliyoruz. Diyarbakır TSO olarak düzenlediğimiz Gurme Fuarı’mızın ikincisinin onur konuğu Malatya TSO olmuştu. O gün çok ciddi bir katılım sağlamışlardı. O günden sonra Odalarımız yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda yoğun mesai verdi. Diyarbakır ve Malatya TSO’ları olarak coğrafi işaret alan ve başvuruda bulunan en büyük odalarız diyebiliriz. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolümüzün iki odamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kağıt üzerinde değil uygulamaya geçmesi için gerekeni yapacağımızı buradan söz veriyorum” diye konuştu.

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