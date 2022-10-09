DTSO bir kez daha ’Kaya’ dedi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni dönem yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle belirlendi.

2 Ekim Pazar günü Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyelerinin katılımıyla yapılan seçimle belirlenen DTSO Meclisi, 2022-2026 döneminin DTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim kurulu Üyelerini seçti. Tek liste olarak girilen seçimde Başkan Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu listesi güven tazeleyerek göreve başladı.

Yeni DTSO yönetim kurulundaki, Çetin İnanç, Erdal Avşar, Remzi Öcal, Abidin Kakdaş, Nizam Başdaş, Baran Durmaz, Ercan Tayınlamak, Seda Berekatoğlu, Faruk Korkmaz ve Vechettin Alsaç’a Mehmet Kaya yeniden başkanlık yapacak.

DTSO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeleri Asil Üyeleri de şu isimlerden oluştu: Ramazan Kadri Kazmacı, Nurettin Üçdağ, Salih Eren, Serdar Ay, Nedip Şimşek, Ali Önür, Mehmet Akyıl ve Şeyhmus Mete.

Ramazan Şimşek, Ahmet Özgüvercin, İbrahim Yılmaz, Yüksel Kaya, Kamuran Azizoğlu ve Abbas Büyüktaş’da 2022-2026 Dönemi DTSO Disiplin Kurulu Asil Üyeleri isimlerinden.