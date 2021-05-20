DTSO Başkanı Kaya, Silvan’da sanayi esnafını ziyaret etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Silvan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Ercan Tayınlamak, Edal Avşar, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin İnanç ile birlikte Silvan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Afif Değerli’yi ziyaret etti. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Silvan’ın Diyarbakır’ın büyük ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Kaya, "Tarihi geçmişi ile birçok medeniyete beşiklik etmiş tarih kokan bir ilçemizdir. Bu vesileyle Silvan’a yakışır bir sanayi sitesinin oluşması için gerekli çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Kentimizde olduğu gibi ilçelerimizde de gerekli hassasiyeti göstererek yatırım ve hizmet konusunda ekibimle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli çabalarımızı göstereceğiz" dedi.

Silvan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Afif Değerli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.