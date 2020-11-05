DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) BAŞKANI MEHMET KAYA VE SAYMAN ÜYE NESİH AKTEPE, SPOR KULÜPLERİ ZİYARETLERİ TURUNDA 52 YILLIK EFSANE DİYARBAKIRSPOR'UN YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve sayman üye Nesih Aktepe, spor kulüpleri ziyaretleri turunda 52 yıllık efsane Diyarbakırspor’un yönetimi ile bir araya geldi.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Diyarbakırspor, şehrin bileşenlerinden manevi destek almaya devam ediyor. Aynı zamanda Diyarbakırspor’un eski yöneticileri olan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile sayman üye Nesih Aktepe, yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada kulüp başkanı Aydın, anlamlı ziyaret nedeniyle Kaya ve Aktepe’ye teşekkür ederek forma takdim etti.
DTSO Başkanı Kaya, bölgenin değeri olan Diyarbakırspor’un yeniden ayağa kalkmasını önemsediklerini dile getirerek üzerlerine düşen desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3