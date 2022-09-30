DTSO Başkan adayı Karagöz’den mevcut yönetime eleştiri

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının 2 Ekim’de yapılacak olan seçimleri için "mavi" listeden başkan adaylığını gösteren Musa Karagöz, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Diyarbakır sanayisini nasıl geliştirileceğini anlatan Karagöz, yeni nesillere müreffeh bir Diyarbakır’ın nasıl bırakılacağını anlattı..

DTSO’nun ‘suskunlar kulübü’ne dönüştürüldüğünü söyleyen Karagöz, “İşlerin içine girmemek için uğraşıyoruz. Biz, kimsenin arka bahçesi değiliz. Bizim siyasetimizde, sevdamızda, aşkımızda özlemimizde kalkınmış bir Diyarbakır’dır. Bizler üyelerimiz adına, geride kalan bunca yılda mevcut başkan ve ekiplerine sormak istiyoruz. Dilinize doladığınız ‘yatırım’ için bugüne kadar bir metrekare yer satın aldınız mı?” diye konuştu.

“En son yapılan ve Diyarbakır’ın ihtiyacına cevap veremeyecek durumda olan binanın dışında ne kadar yatırım yaptınız?” diye sorular yönelten Karagöz, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllık ihracat hacminden ne kadarı Diyarbakır’ımıza kalıyor, nasıl bir yönlendirme yapabiliyorsunuz, üyenin kredi kullanımında nasıl bir ölçü uygulayarak, banka yönlendirmeleri yaptınız, oda kayıt belgesi dışında üyeye bugüne kadar nasıl bir katkı sağladınız, ve oda kayıt belgesi için bu güne kadar ne kadar para aldınız, yıllardır seçimde neler vaat edip, neleri gerçekleştirdiniz, yapılan yurtdışı seyahatlerinde ne görüp, neleri Diyarbakırlı cefakar iş insanlarına kazandırdınız, üye listelerini askıya çıkartıp bir kaç gün içerisinde üyeye bilgi vermeden aidatını yatırmamış üyenin seçme hakkını nasıl elinden aldınız, Ayrıca bu gün hala haberleri bile olmadığını söyleyen bazı iş insanı üyelerimizin sanki oyları çantada keklik olarak mı gördünüz, neden üyelere seçim duyurusu yapmadınız?”

Temel yönetim anlayışını ortaya koymak için üyelerinin oylarına talip olduğunu belirten Karagöz, “Emeği, alın teri ve sermayesi ile çalışan birçok insana istihdam sağlayan üyelerimize belge vermek dışında katkı sağlamayan bu anlayışın değişebilmesi için; Diyarbakır’ımızın ürettiği katma değer temsilinin, ilimize yakışır haliyle yapılabilmesi, hatır gönle değil akla ve mantığa uygun yatırımı ve yatırımcıyı yönlendirilebilmesi, temsil yeteneği güçlü saygın donanımlı bireylerle bölgesel ve ulusal toplantılara katılım sağlanması, bölge ticaret ve sanayi odaları ile etkileşimi yükseltip ticari hacmin artırılması, sınırlı kaynakların etkin kullanılması, OSB’de kişilere özel tahsis değil sektörel kriterlerin dikkate alınması ve daha birçok konuda temel yönetim anlayışını ortaya koymak için üyelerimizin oyuna talibiz” ifadelerinde bulundu.

Ticarete yön vermek ve yeni yatırımları getirmek için Dicle Üniversitesiyle işbirliği yaparak, akademik çalışmalar planlayacaklarını ifade eden Karagöz, “Mevcut durumda yurt dışı piyasalarda yaşanan sıkıntıların alımları etkilemesiyle birlikte ihracat yapan firmalarımız için yeni pazarlar elzem duruma gelmiştir. Bu sebeple ticaret odası olarak yeni pazar arayışlarında firmalara yol göstermek, destek olmak gerekirse ticari heyetler düzenleyerek firmaların birebir etkileşime girmesini sağlayacağız. Gelişmekte olan yeni ticaret konsepti olan elektronik ticaret konusunda üyelerimizin gerekli bilgilendirmelere sahip olmaması, bu trendin ilimiz açısından fırsat getirici özelliğini kazanamamasına neden olmaktadır. Bizler Diyarbakır’ımız için gece gündüz demeden çalışacağız ve Allah’ın izniyle başaracağız” şeklinde konuştu.

Karagöz açıklamalarının ardından ekibiyle DTSO binasına geçti. Bina içerisine girip çalışanların oyuna talip olduklarını belirten Karagöz, program sonunda toplu fotoğraf çektirdi.