Diyarbakır’ın en başarılı futbol kulüplerinin başında yer alan ve gençlere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken DSİ Spor yaz okulu açıyor.

Geleceğin futbolcularını Türk futboluna kazandırmak için uzun yıllardır birçok yaş kategorisinde sayısız başarılara imza atan DSİ Spor, 7 Haziranda yaz okulunun startını verecek. DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan’ın talimatıyla başlayacak yaz okulu, haftada 6 gün sürecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek yaz okuluna 2004 ile 2015 yaş kategorisi arasındaki gençler başvurabilecek. Antrenmanlar DSİ Spor teknik sorumluları tarafından haftanın 6 günü sabah 08.00 ile 11.00 arasında gerçekleşecek. Elazığ yolu üzerindeki DSİ Spor tesislerinde gerçekleşecek çalışmalar teknik sorumlular Ahmet Tanış ile Müslüm Doğan, antrenörler Hasan Kızıl ve Süleyman Bayrak gözetiminde yapılacak.