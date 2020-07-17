Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
DİYARBAKIR VALİSİ MÜNİR KARALOĞLU’NUN TALİMATLARIYLA DOÇ. DR. AHMET BİLGİN BULVARI A’DAN Z’YE YENİLENİYOR. BAĞLAR İLÇESİNDE BİN 750 METRE UZUNLUĞUNDA VE 15 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ DOÇ. DR. AHMET BİLGİN BULVARI’NDA ASFALTLAMA, PEYZAJ VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARININ STARTI VERİLDİ.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor. Bağlar ilçesinde bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda asfaltlama, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının startı verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Bağlar ilçesinde bulunan Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda kapsamlı bir çalışma başlatarak yolu A’dan Z’ye yeniliyor. Uzun zamandır asfaltlama çalışması yürütülmeyen bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki bulvarda Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilk etapta yolun tek yönünde tıraşlama ve refüj çalışması başlattı.
Asfaltlamanın ardından peyzaj çalışmaları başlayacak
Tıraşlama işleminin ardından ekipler, bulvara asfalt sermeye başladı. Toplam 4 bin ton sıcak asfaltın serileceği Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda yolun tamamlanmasıyla birlikte 1 metre genişliğindeki refüj yeniden yapımına başlanacak. Ağaçların zarar görmediği çalışmalarda daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dire Başkanlığı, alanda mevsimlik çiçek ve peyzaj çalışmalarına başlayacak.
Yeni aydınlatma sistemi bulvarın çehresini değiştirecek
Daha önce yolun aydınlatma sisteminin çok iyi işlemediğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yürüteceği yeni aydınlatma sistemi çalışmasıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nın çehresini değiştirecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda başlattığı kapsamlı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.
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