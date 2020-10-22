Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi

Ziraat Türkiye Kupasında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübünü deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Diyarbekirspor’da teknik heyet tarafından şans verilen genç futbolcuların başarılı performansı gelecek için umutlandırdı.

Kulüp Genel Sekreteri Aziz Gönülalan, genç isimlerin verilen şansı iyi değerlendirerek gelecek için umut verdiğini söyledi. Gönülalan, “Şampiyon olup üst lige yükselmenin yanı sıra genç futbolcularımızı değerlendirmeye de büyük önem veriyoruz. Bu amaçla kupa maçlarını fırsat görerek kendilerine şans veriyoruz. İlk kez oynayan Muhammed Turantaylak iki gol attı, diğer gençlerimiz ve ligde forma şansı bulamayan futbolcularımız da iyi oynadı. Hem kupada tur atladık hem geleceğimiz olan gençleri kazandık” dedi.

“Yönetim olarak her yerde takımın yanındayız”

Yönetim olarak takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gönülalan, kulübün yıllar sonra bu anlamda ilk kez kenetlenme havası yakaladığını ifade etti. Gönülalan, “Kulüp başkanımız Turan İlgin, ikinci başkan ve basın sözcümüz Veysi Avşar başta olmak üzere yönetim kurulu olarak ciddi bir mesai harcıyoruz. Takımı idmanlar ve deplasmanlar dahil hiçbir yerde takımı yalnız bırakmıyoruz. Takımın başarısı için herkes elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir hava oluştu. Deplasmanda oynadığımız 4 maçı da kazandık. Hedefimiz ligde şampiyon olup kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmektir. Diyarbakır rahat olsun, Diyarbekirspor iyi yoldadır. Halkımızdan manevi destek bekliyoruz” diye konuştu.

Bu arada Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kupa maçı için gittikleri Elazığ’da çok iyi ağırlandıklarını dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Elazığ Karakoç FK yönetimine teşekkür edip ligde Elazığ ekibine başarılar diledi.