Diyarbekirspor’dan tarihi başarı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider durumda yer alan Diyarbekirspor, 8 sezondur mücadele ettiği bu ligde ilk kez 13. hafta itibarıyla bu kadar başarılı bir grafik çizdi. 11 haftadır yenilmeyen yeşil-kırmızılı takım aynı zamanda Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımların başında yer alıyor.

Diyarbekirspor, rekora doğru koşuyor. 8 sezondur 3. Lig’de mücadele eden Diyarbekirspor, ilk kez bu kadar uzun süre yenilmedi ve 13. haftalar itibarıyla en fazla puanı toplayarak lider durumda yer aldı. 13 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran yeşil-kırmızılı takım, kalesinde gördüğü 7 golle Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımların başında geliyor. 13 maçın tamamında kaleyi koruyan Salih Şenbaş kalesini gole kapattı. Diyarbekirspor, ligdeki tek yenilgisini 2. haftada kendi sahasında Bucaspor 1928’e 2-1 yenilerek aldı.

Şenol Demir ile çıkış yakaladı

Yenilginin ardında göreve gelen teknik direktör Şenol Demir, yenilgi yüzünü unutarak takımı zirveye taşıdı. 4. haftadan bu yana lider durumda bulunan Demir’in öğrencileri 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayarak gösterdiği çıkışla bu süreçte Türkiye liglerinin en başarılı takımı oldu. Pazar günü Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Diyarbekirspor, 24 Aralıkta Diyarbakır’da Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor ile karşılaşarak sezonun ilk yarısını tamamlayacak.

“Bizim için her maç final havasında”

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını dile getirerek hedeflerinin öncelikle devreyi lider tamamlamak olduğunu söyledi. Avşar, “Her maça final havasında hazırlanarak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Kulübümüzün 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vererek uzun yıllardır başarıya hasret kalan kentimizi mutlu etmek istiyoruz. İlk yarıdan kalan iki maçımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz” dedi.