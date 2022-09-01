Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yeni sezona Uşakspor galibiyetiyle başlayan Diyarbekirspor, transfer döneminin sona ereceği 8 Eylül’e kadar kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Teknik Direktör Ender Alkan’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Diyarbekirspor, savunma ve hücum hattına takviye yapmaya çalışıyor. Son olarak İstanbulspor’dan Tuzlaspor’a transfer olan stoper Muhammed Ali Kurt, sezon sonuna kadar kiralandı.

Ayrıca TFF 2. Lig’de forma giyen bir forvet oyuncusu ile anlaşma sağlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Ender Alkan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor, 4 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.