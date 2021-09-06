Diyarbekirspor’da lige puanla başlama sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbekirspor, ilk kez mücadele ettiği bu lige deplasmandan aldığı 1 puanla başlamanın sevincini yaşadı. Çorum FK maçının özellikle ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını belirten Kulüp İkinci Başkanı Veysi Avşar, “Kazanabilirdik. Bunun için iyi fırsatlar yakaladık ancak böyle bir maçtan puanla ayrılmak da bizim için iyi bir sonuç” dedi.

Diyarbekirspor, geçen sezon şampiyon olarak yükseldiği 2. Lig’de sezona puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Ligin güçlü ve iddialı takımlarından Çorum FK karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Diyarbekirspor, ikinci yarıda kaptan Okan Dernek’in attığı golle skoru eşitleyerek sahadan puanla ayrıldı. Diyarbekirspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini de korudu. Son olarak 1 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda Pazarspor’a 3-2 yenilen Yeşil-Kırmızılı takım, son 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Diyarbekirspor, toplamdaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. Geçen sezonun ikinci yarısında yenilgi almayan Şenol Demir’in öğrencileri bu sezona kaldığı yerden devam etti.

“Hakem hatasına rağmen puan aldık”

Çorum FK karşısında ortaya konulan iyi futbol ve alınan 1 puan memnuniyet oluşturdu. Hakemin rakibin attığı golden önceki ofsaytı kaçırarak büyük hata yaptığını belirten Kulüp İkinci Başkanı Veysi Avşar, buna rağmen ikinci yarıda etkili oynayarak sonuca gittiklerini kaydetti. Avşar, “Yediğimiz golden önce bariz ofsayt vardı fakat hakemler kaçırdı. Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş, buna göre yatırım yapmış bir takım karşısında seyircisi önünde maçı çevirmek için büyük bir direnç gösterdik. İkinci yarıda rakip kalede baskı kurarak etkili oynadık ve beraberlik golünü bulduk. Galip gelmek için fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Galibiyeti kaçıran taraf olmamıza rağmen ilk maçta alınan 1 puanı olumlu buluyoruz. Şampiyon olarak tamamladığımız geçen sezonun ardında kaldığımız yerden devam ediyoruz” diye konuştu.