Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci
MİSLİ.COM 3. LİG 1. GRUP EKİBİ DİYARBEKİRSPOR, 3. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA 1877 ALEMDAĞSPOR’U 3-0 YENMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYOR.
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, 3. hafta maçında deplasmanda 1877 Alemdağspor’u 3-0 yenmenin sevincini yaşıyor.
İstanbul Alemdağ Stadında oynanan maçta yeni transferler Ömer Faruk Ermeç 2 ve Murathan Buruş’un golleriyle 3 puana uzanan yeşil-kırmızılı takım hafta arasında göreve başlayan teknik direktör Şenol Demir yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı. Kulüp İkinci başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, farklı galibiyeti pandemi nedeniyle maçlara gelemeyen taraftarlara hediye ettiklerini söyledi.
"Galibiyetlerin devamı gelecek"
İyi futbol oynayarak haklı bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Avşar, takımın gelecek haftalarda daha iyi olacağını dile getirdi. Avşar, “İyi bir futbolla farklı galip gelerek geçen hafta evimizde almış olduğumuz Bucaspor 1928 yenilgisini telafi ettik. Yeni hocamızla ve takıma giren yeni transferlerimizle iyi bir hava yakaladık. Diyarbekirspor’un önü açıktır. Taraftarlarımızı çok özledik. Ne yazık ki pandemi nedeniyle maçlara gelerek galibiyetleri tribünlerde yaşayamıyorlar. Bu güzel galibiyeti kendilerine hediye ediyoruz. Galibiyet serisine inşallah devam edeceğiz” dedi.
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2