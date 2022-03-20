Diyarbekirspor uzatmada kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Diyarbekirspor, Ankara’da sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza attı.

Etimesgut Belediyespor karşısında kora kor bir mücadele ortaya koyan yeşil-kırmızılı takıma bayram havası yaşatan gol 90+7. dakikada geldi. Furkan Özdemir’in kaydettiği golle zafere ulaşan Diyarbekirspor, 7 maç sonra kazanırken aynı zamanda 4 maç sonra gol atma başarısı da gösterdi.

Başkan İlgin takımı kutladı

Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan futbolculara ve teknik heyete yönetimden prim müjdesi geldi. Soyunma odasına giderek tüm takımı tebrik eden Başkan Turan İlgin, “Haftalardır kazanamıyorduk. Bugün o şanssızlığı üzerimizden attık. Çok önemli bir galibiyete imza atan teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyoruz. Daha işimiz bitmedi. Bu hafta Diyarbakır’da Ergene Velimeşespor’la çok kritik bir maça daha çıkacağız. Bu engeli de aşarak biraz daha rahat nefes almak istiyoruz” dedi.

Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor karşılaşması 26 Mart Cumartesi günü Diyarbakır Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak.