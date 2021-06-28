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Diyarbekirspor şampiyonluk kadrosu kuruyor

Geçen sezon şampiyon olarak yükseldiği 2. Lig’de yeni sezondaki hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen Diyarbekirspor kadrosu önemli transferlerle güçlendirerek transfer piyasasında ses getiriyor.

DİYARBAKIR 28.06.2021, 15:22
Diyarbekirspor şampiyonluk kadrosu kuruyor

Geçen sezon şampiyon olarak yükseldiği 2. Lig’de yeni sezondaki hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen Diyarbekirspor kadrosu önemli transferlerle güçlendirerek transfer piyasasında ses getiriyor.

Son olarak geçen sezon Amedspor’da 23 gole imza atan Sinan Akaydın ve Sarıyer’in deneyimli kanat oyuncusu Şaban Özel’i renklerine katan Yeşil-Kırmızılı kulübün başkanı Turan İlgin, çok önemli futbolcularla temas halinde olduklarını söyledi. Başkan İlgin, 2. Lig’i hem kulübe hem şehre yeterli görmediklerini, yeni sezonda 1. Lig’i hedeflediklerini kaydederek, kolay olmayacağını, bunun için çok çalıştıklarını ve transferde titiz davrandıklarını, arka arkaya imza atıp kamuoyuna açıklama yapacaklarını vurguladı.
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