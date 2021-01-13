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Diyarbekirspor kamp için Antalya’da
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, bir haftalık kamp çalışması için Antalya’ya gitti.
DİYARBAKIR 13.01.2021, 15:26
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, bir haftalık kamp çalışması için Antalya’ya gitti.Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, transfer çalışmalarının iyi geçtiğine dikkat çekerek hafta başında bu isimleri kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Avşar, “Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısında başarılı bir performans ortaya koyan profesyonel futbol takımımız, ikinci yarı hazırlıklarını iki etap halinde gerçekleştirecek. Kendi tesislerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz ilk etap çalışmaları tamamlanmış olup takımımız bir hafta sürecek ikinci etap çalışmalarını Antalya’da sürdürecek. Kadromuzu güçlendirmek üzere transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda bu isimleri kamuoyu ile paylaşacağız. Hedefimiz şampiyon olmak, buna olan inancımız her zamankinden daha yüksektir” dedi.
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