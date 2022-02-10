Diyarbekirspor kadroyu gençleştirdi

Sezonun ilk yarısında bekleneni vermeyen birçok oyuncu ile yollarını ayırarak yaş ortalaması genç olan futbolcularla devam eden Diyarbekirspor, devre arasında da kadrosuna genç isimleri kattı. Yeşil-kırmızılılar, pazar günü 1461 Trabzon FK ile deplasmanda yapacağı maçtan puanla dönmek istiyor.

Devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırarak 10 yeni futbolcu ile kadrosunu yenileyen Diyarbekirspor, yaş ortalaması 20’ye düşen kadrosuyla sezonun kalan bölümünde başarılı olmak istiyor.

Deplasmanda şampiyonluk adayı 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı takıma zorlu deplasman öncesinde bir işletme tarafından moral yemeği verildi. Başkan Turan İlgin, yönetici Süleyman Akar, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi ağırlayan işletme sahibi Cihat Aykut, Diyarbekirspor’un başarılı olmasını önemsediklerini dile getirerek, bu yüzden böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

"Başarılı olmak istiyoruz"

Takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyarbekirspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, genç, koşan ve dinamik bir yapıda olan kadroyla üst sıraları zorlamak istediklerini söyledi. Başarıyı isteyen futbolculara sahip olduklarını anlatan Cezayir, "Oyuncularımız sahada ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor. İyi bir takım ruhu yakaladık. Birlikte düşünüp birlikte uygulamayı başarıyla uyguluyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Her maç bir final havasında olacak. Bu hafta onlardan birine çıkacağız. Hedefimiz üst sıraları zorlamaktır. Maç maç düşünerek bu hedefe ulaşacağız" dedi.

Ligin zirvesine ortak olan 1461 Trabzon’la pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Diyarbekirspor’da sarı kart cezalısı Emir Can Sayar oynayamayacak. Sakatlıktan kurtulan Nuri Melih Mursal takımla beraber çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan yeni transfer İsa Güler idmanlara başladı ancak pazar günkü maçta forma giyemeyecek.

1461 Trabzon-Diyarbekirspor karşılaşması pazar günü saat 13.00’da başlayacak