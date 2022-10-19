Diyarbekirspor idman sahasının bakım ve onarımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Diyarbekirspor’un idman sahasında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, kenti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta temsil eden ve lig maçları hazırlıklarını Yenişehir ilçesi Şılbe Tesisleri’nde gerçekleştiren Diyarbekirspor’a ait idman sahasını yeniledi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bakım-onarım çalışmalarında, çim ekiminden önce 8 bin 150 metrekarelik futbol sahasının tamamına yabani ot ilaçlama uygulaması yaptı.

Ardından yeşil sahaya, bitkisel harç serimi yapılıp, mibzer (tohum ekim makinesi) ile çim ekimi gerçekleştirildi.

İdman sahasının tamamını TFF yönetmeliklerine uygun olarak düzenleyen ekipler, çalışmalarını tamamladı, sahayı Diyarbekirspor kulüp yetkililerine teslim etti.

Çimlerin olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla Diyarbekirspor kulübü Mart 2023’ten itibaren sahayı kullanmaya başlayacak.