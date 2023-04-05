Diyarbekirspor için yapılacak tesisin inşaatı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyrantepe Spor Tesisleri içerisinde Diyarbekirspor için yapılacak tesisin inşaatına başlandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İnşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Vali Su, tesisin 15 Ağustos’a kadar tamamlanmasını istedi ve bunun için söz aldı. İçerisinde hem sosyal donatılar hem de idari bölümler ve yatakhane olacak şekilde projelendirilen iki katlı tesisin yeni sezona kadar hazır olması bekleniyor. Antrenman sahasını da kapsayan tesis projesinin kulübün ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Geçen sezon tesis sorunu nedeniyle Diyarbakır’da konaklayamayan ve bu yüzden büyük sorunlar yaşayan Diyarbekirspor, kente gelmek ve yeni sezon çalışmalarına sağlıklı şartlarda hazırlanmak için tesisin tamamlanmasını bekliyor.