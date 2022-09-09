Diyarbekirspor hocasız sahaya çıkacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda 4-2 kaybettiği Balıkesirspor maçından sonra Ender Alkan ile yollarını ayıran Diyarbekirspor, cumartesi günü kendi sahasında Pazarspor’la yapacağı 3.hafta karşılaşmasına teknik direktörsüz çıkacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda 4-2 kaybettiği Balıkesirspor maçından sonra Ender Alkan ile yollarını ayıran Diyarbekirspor, cumartesi günü kendi sahasında Pazarspor’la yapacağı 3.hafta karşılaşmasına teknik direktörsüz çıkacak.
Maç için İstanbul’da hazırlıklarını yapan ve kentte gelen Diyarbekirspor, saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada Diyarbakır Stadı’nda Rize temsilcisi Pazarspor’la karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör belirlenmediği için takımın sahaya teknik direktörsüz çıkacağı ifade edildi. Teknik Direktör sorununun gelecek hafta çözülmesi bekleniyor.
Öte yandan, Diyarbekirspor, transferin son gününde Kırşehir Belediyespor’dan Bilal Özer, Tuzlaspor’dan Furkan Zorba ve Ömer Gül ile daha önce anlaşıp sonra vazgeçtiği kaleci Kurtuluş Yurt’u kadrosuna dahil etti. TFF kayıtlarına göre 29 futbolcusu bulunan Diyarbekirspor’da bu isimlerden 12’si Tuzlaspor’dan kiralık geldi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0