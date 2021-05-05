Diyarbekirspor, bu sezon, 3.Lig’de en az mağlubiyet alan takım oldu

Çıktığı 30 maçta sadece 2 kez mağlup olan ve Misli.com 3. Lig 1. Gruptan şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Diyarbekirspor’un bu başarısı, birçok rekoru da beraberinde getirdi.

17 takımdan oluşan diğer 3 gruba göre 1 takım az olan 16 takımlı 1. Grupta yer alan Diyarbekirspor, 30 maçta sadece 2 yenilgi alarak 67 takımdan oluşan tüm gruplar içerisinde en az yenilgi alan takım oldu. 30 maçta hanesine 68 puan yazdıran Diyarbekirspor, bu alanda da tüm gruplarda en başarılı takım oldu. Lig sonunda ortaya çıkan tüm istatistiklerin şampiyonluğu ortaya koyan takımın Diyarbekirspor olduğunu gösterdiğini belirten Kulüp İkinci Başkanı Veysi Avşar, “Mücadele gücü yüksek bir takım olduk. Maç içerisinde skor ne olursa olsun hakemin son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmadık. Bu inat ve kararlılık bizi şampiyonluğa taşıdı. Bu ruhu ortaya koyan oyuncularımız ve bu ruhu aşılayan teknik heyetimizle gurur duyuyoruz. Bu sezon mutlu ettiğimiz camiamızı inşallah 2. Lig’de de mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.