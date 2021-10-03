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Diyarbekirspor Başkent’ten eli boş döndü

Ligin güçlü ekiplerinden Ankaraspor’a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen Diyarbekirspor, 5. haftada 3. yenilgisini aldı.

DİYARBAKIR 03.10.2021, 11:53
Diyarbekirspor Başkent’ten eli boş döndü

Ligin güçlü ekiplerinden Ankaraspor’a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen Diyarbekirspor, 5. haftada 3. yenilgisini aldı.

2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’da işler yolunda gitmiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yeşil-Kırmızılı takım istikrarsız sonuçlarla hedefin gerisinde kaldı. Zirve hesapları yapan Ankaraspor ile Ankara’da karşılaşan Diyarbekirspor, ikinci yarıda Sedat Cengizhan penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılarak 4 puanda kaldı.

Diyarbekirspor, bu hafta iki önemli maça çıkacak. 6 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır’da Hekimoğlu Trabzon ve 10 Ekim Pazar günü deplasmanda İnegölspor’la karşılaşacak.

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