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Diyarbekirspor 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Onur Okan, Ömer Faruk Ermeç, Alpay Cin, Bilal ve Serdar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

DİYARBAKIR 07.01.2021, 16:45
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Diyarbekirspor 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Onur Okan, Ömer Faruk Ermeç, Alpay Cin, Bilal ve Serdar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Turan İlgin, takımın ikinci yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde başladığını belirterek iddialı açıklamalarda bulundu. 5 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını, sakatlığı devam eden Barış Sağır ve Fatih Cin’in ise sezonu kapattığını aktaran İlgin, ilk yarıda 13 maç üst üste yenilmeyen takımının son haftada Arnavutköy Belediyespora hakem hataları sonucu yenilerek liderliği kaybettiğini söyledi. Teknik heyet ve oyuncu kadrosuna güvenlerinin tam olduğunu dile getiren İlgin, "13 maç üst üste yenilmeyen bir takımın normal şartlarda puan farkıyla lider olması gerekirdi. Ancak bizim grup ilginç bir grup. Bizim kazandığımız haftalarda Bucaspor da kazandı. Onlar kaybettiğinde ise biz bunu değerlendiremedik. Tabi çok ciddi hakem hatalarıyla giden puanlarımız oldu. İlk yarıda yaşanan her şeyi unuttuk. Önümüzde çok zorlu bir ikinci yarı var. Takımımız çalışmalara başladı. Sezonun ilk yarısında korona virüs vakaları en az yaşanan takımlardan biri olduk. Bunun nedeni tesiste aldığımız tedbirler ile oyuncu ve teknik heyetimizin profesyonelce yaşayarak dikkat etmesi" dedi.

"Bu yola baş koyduk, şampiyon olacağız"

Devre arası kampı konusunda arayışlarının sürdüğünü ifade eden İlgin, "Sağlık açısından iyi koşulları olan uygun bir yer arıyoruz. Antalya’da bu koşullara uyan oteller konusunda sıkıntı var. İlk maçımız 28 Ocakta olacak. Bu süreyi çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Şenol Demir hocamızla beraber 13 hafta yenilmedik. Arnavutköy Belediyespor maçında yenildik ama bu maçta herkesin bildiği üzere çok önemli hakem hataları oldu. Hocamıza ve kadromuza güveniyoruz. Kaybetmeyi sevmeyen bir yapımız var. Şampiyonluğa olan inancımız tam olup bu çetin davada bize inanmayanlarla işimiz olmaz. Bu yola baş koyduk, şampiyon olacağız. Yeniden lider olup sezon sonunda kupayı kentimize getireceğiz. Kulübümün hakkını savunduğum için Futbol Federasyonu bana ceza vermiş. Bu bir gözdağıdır. Ama ben geri adım atmam. Ne açıklama yapmış isem sonuna kadar arkasındayım. Biz adalet arıyoruz. Kimsenin emeğinde gözümüz yok" diye konuştu.
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