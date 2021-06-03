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Diyarbakırspor’da moraller yüksek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grup ekibi Diyarbakırspor, ligin ilk haftasında 9 Haziran Çarşamba günü Silvan 21Spor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanarak lige 3 puanla başlamak istiyor.

DİYARBAKIR 03.06.2021, 14:34
Diyarbakırspor’da moraller yüksek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grup ekibi Diyarbakırspor, ligin ilk haftasında 9 Haziran Çarşamba günü Silvan 21Spor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanarak lige 3 puanla başlamak istiyor.

Yeşil-kırmızılı takım, çalışmalarını teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde günde tek idman yaparak sürdürüyor. Futbolcuların moralli ve neşeli olması lige dair şampiyonluk umutları için camiaya motivasyon aşılıyor. Oldukça moralli olan yeşil-kırmızılılar, “Lige iyi başlayıp şampiyon tamamlayarak bu büyük camiayı yeniden profesyonel lige taşıyacağız” dedi.

Silvan İlçe Stadında 9 Haziran Çarşamba günü oynanacak maç saat 17.00’da başlayacak.
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