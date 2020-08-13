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Diyarbakırspor kararı bekliyor
FUTBOL FEDERASYONU’NUN AMATÖR LİGLERDEN BÖLGESEL AMATÖR LİGİ’NE YÜKSELECEK TAKIMLARLA İLGİLİ KARARLARI BİR TÜRLÜ VEREMEMESİ YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLAYAMAYAN AMATÖR KULÜPLERİN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR.
DİYARBAKIR 13.08.2020, 16:41
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Futbol Federasyonu’nun amatör liglerden Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselecek takımlarla ilgili kararları bir türlü verememesi yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan amatör kulüplerin tepkisini çekiyor.
Lider olduğu Diyarbakır Süper Amatör Liginden BAL Ligine yükselmeyi bekleyen Diyarbakırspor ve aynı durumdaki kulüpler kararın bir an önce çıkmasını bekliyor. TFF’nin vereceği muhtemel karara göre 52 yıllık efsane kulüp yeni sezon için yol haritasını belirleyerek yönetim oluşturma ve diğer çalışmalara başlayacak. Diyarbakırspor’un BAL Ligine yükselmesi yarım asırlık kulübün yeniden ayağa kalkması adına milat olarak kabul ediliyor. Taraftarlar, takımın BAL Ligine yükselmesinin ilan edilmesi halinde çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyor.
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