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Diyarbakırspor grup birincisi oldu

BAL 4. Bölge 3. Grup’ta deplasmanda Bismil 21Spor’u son dakika golüyle mağlup ederek grup birinciliğini garantileyen Diyarbakırspor Play-Offa kaldı. Yeşil-Kırmızılı takımın çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediyespor veya Batman 72 Belediyespor olacak.

DİYARBAKIR 24.06.2021, 09:57
Diyarbakırspor grup birincisi oldu

BAL 4. Bölge 3. Grup’ta deplasmanda Bismil 21Spor’u son dakika golüyle mağlup ederek grup birinciliğini garantileyen Diyarbakırspor Play-Offa kaldı. Yeşil-Kırmızılı takımın çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediyespor veya Batman 72 Belediyespor olacak.

Diyarbakırspor , 3. Lig yolunda ilk aşamayı başarıyla geçerken, 5. hafta maçında Bismil 21Spor ile deplasmanda karşılaşan Yeşil-Kırmızlı takım 3 puana son anlarda uzandı. Hasan Malaman’ın 90+6.dakikada attığı golle 1-0 kazanan Diyarbakırspor puanını 13’e çıkararak grup birincisi olup bitime hafta 1 hafta Play-Off’a kalmayı garantiledi.

Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor, deplasmanda Silvan 21Spor’u 4-2 mağlup etti. Grupta son hafta maçları 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor’un Play-Off çeyrek finaldekj rakibi Bağlar Belediyespor veya Batman 72 Belediyespor olacak.
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