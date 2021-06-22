Diyarbakırspor grup birinciliğini garantileme peşinde
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grupta 10 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, 5 puanı bulunan Bismil 21Spor’la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’da başlayacak maçı kazanması halinde yeşil-kırmızılı takım bitime bir hafta kala grup birinciliğini garantileyecek.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grupta 10 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, 5 puanı bulunan Bismil 21Spor’la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’da başlayacak maçı kazanması halinde yeşil-kırmızılı takım bitime bir hafta kala grup birinciliğini garantileyecek.
Diyarbakırspor, Bismil’den 3 puanla dönerek grup liderliğini garantileyerek Play-Off’a kalmanın hesaplarını yapıyor. Bismil İlçe Stadında saat 17.00’da başlayacak maçta Bismil 21Spor’la karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılı takımın büyük önem taşıyan bu mücadelesini hakem Berat Buğra Çelik yönetecek. Diyarbakırspor’un 10 ve Bismil 21Spor’un 5 puanı bulunuyor. Bugünkü maçı kazanması halinde Diyarbakırspor bu grubu lider tamamlayarak Play-Off’a adını yazdıracak.
Günün Diğer Maçı Bismil’deGünün diğer maçında saat 17.00’da Silvan’da Silvan 21Spor ile Çınar Belediyespor karşı karşıya gelecek. Grup maçları 27 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Son haftada Çınar Belediyespor-Diyarbakırspor ve Silvan Belediyespor-Bismil 21Spor karşılaşmaları yapılacak.