Diyarbakırspor BAL için start verdi

Diyarbakırspor, nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) için çalışmalara başladı.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Siyabend Aydın futbolculara camianın büyüklüğünden, şehrin beklentilerinden, hedeflerinden bahsetti ve amaçlarının şampiyon olarak 3. Lige yükselmek olduğunu dile getirdi. Teknik direktör Murat Yiğiter ise şehrin yıllardır profesyonel liglerde yer alamayan Diyarbakırspor’u çok özlediğini ifade ederek bu açığı kapatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında sohbetlerle geçen toplantının ardından teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk sözü verdi.