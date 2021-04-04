Diyarbakırlılar ’sanata kayıtsız kalmadı’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinler için 10 dalda açtığı ’sanata kayıtsız kalma’ kurslarında eğitimler başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ‘sanata kayıtsız kalma’ sloganıyla ücretsiz açtığı kurslar, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde devam ediyor. Kent Konservatuvarı sanatçıları tarafından piyano, keman, gitar, kabak kemane, kaval, çello, klarnet, ney, yan flüt ve resim branşlarında derslerinin verildiği kurslardan 500 kişi faydalanıyor. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenciyle gerçekleştirilen kurslar 15 Hazirana kadar devam edecek.

Yeni kursiyer alımlarının ise haziran ayında başlaması planlanıyor.