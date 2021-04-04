banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi

Diyarbakırlılar ’sanata kayıtsız kalmadı’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinler için 10 dalda açtığı ’sanata kayıtsız kalma’ kurslarında eğitimler başladı.

DİYARBAKIR 04.04.2021, 13:53
2
Diyarbakırlılar ’sanata kayıtsız kalmadı’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinler için 10 dalda açtığı ’sanata kayıtsız kalma’ kurslarında eğitimler başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ‘sanata kayıtsız kalma’ sloganıyla ücretsiz açtığı kurslar, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde devam ediyor. Kent Konservatuvarı sanatçıları tarafından piyano, keman, gitar, kabak kemane, kaval, çello, klarnet, ney, yan flüt ve resim branşlarında derslerinin verildiği kurslardan 500 kişi faydalanıyor. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenciyle gerçekleştirilen kurslar 15 Hazirana kadar devam edecek.

Yeni kursiyer alımlarının ise haziran ayında başlaması planlanıyor.
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu